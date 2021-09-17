В харьковском ресторане прогремела стрельба
Местные СМИ сообщают, что возле ресторана "Чили" на проспекте Независимости застрелился мужчина.
Информацию о том, что в ресторане произошло самоубийство, подтвердила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник, передает "Объектив".
Также в полиции на данный момент нет точной информации о личности погибшего.
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В сети появилась информация, что погибший оставил предсмертную записку , содержание которой на данный момент не известно.
На месте работает полиция, все детали инцидента выясняются.
К слову, в Харьковской области полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.
Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.
Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.
Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.
Напомним, что харьковчанин регулярно издевался над своим 71-летним отцом: в дело вмешалась полиция
Как сообщала Politeka, в Харькове посреди улицы лежало тело человека: Полиция накрыла тканью и уехала
Также Politeka писала, что харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке: фото с места инцидента.