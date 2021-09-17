У Харкові збили людину

Як повідомляє телеграм-канал "Труха", у чоловіка в результаті ДТП розбита голова, але він живий.

Очевидці викликали на місце аварії медиків швидкої допомоги.

"На нових будинках збили чоловіка, аж тапки злетіли. Незважаючи на погану прикмету, на щастя, чоловік живий. Лежить з пробитою головою, чекають швидку", - йдеться в повідомленні.

"Скора вже на місці, тільки що повз проходили", "багато таких перебігають дорогу де їм хочеться, а водій страждає", " всі хороші і водії і пішоходи наруш ️наруш порушують і ті і інші але насправді водії дійсно обногли, їм зараз машина дорожче ніж життя людини...", "Скажу одне,що людині зупинитися легше, ніж зупинити транспортний засіб пересування", "немає там переходу, так як немає жодного з трьох його ознак - ні розмітки, ні знака, ні пішохідного світлофора", - пишуть в мережі.

Відео з місця можна побачити тут.

До слова, в Харківській області авто на смерть збило людину, яка лежала на дорозі.

ДТП сталася на автодорозі «Мерефа-Лозова " неподалік від селища Краснопавлівка, повідомили в ГУНП в Харківській області.

42-річний водій легковика "ВАЗ-2108" наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі.

В результаті ДТП від травм потерпілий помер на місці.

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