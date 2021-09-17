В Харькове сбили человека

Как сообщает телеграм-канал "Труха", у мужчины в результате ДТП разбита голова, но он жив.

Очевидцы вызвали на место аварии медиков скорой помощи.

"На Новых домах сбили мужчину, аж тапки слетели. Несмотря на плохую примету, к счастью, мужчина жив. Лежит с пробитой головой, ждут скорую", - говорится в сообщении.

"Скороя уже на месте, только что мимо проходили", "Много таких перебегают дорогу где им хочется ,а водитель страдает", "Все хороши и водители и пешеходы ☝️🤪нарушают и те и другие но на самом деле водители действительно обноглели, им сейчас машина дороже чем жизнь человека...", "Скажу одно,что человеку остановиться легче,чем остановить транспортное средство передвижения", "нет там перехода, так как нет ни одного из трех его признаков - ни разметки, ни знака, ни пешеходного светофора", - пишут в сети.

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову, в Харьковской области авто насмерть сбило человека, который лежал на дороге.

ДТП произошло на автодороге «Мерефа – Лозовая» неподалеку от поселка Краснопавловка, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

42-летний водитель легковушки «ВАЗ-2108» наехал на мужчину, который лежал на дороге.

В результате ДТП от травм пострадавший скончался на месте.

Напомним, в Харькове авто протаранило маршрутку с пассажирами, фото: "вылетел на встречку"

Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харькове машина слетела в кювет, кадры