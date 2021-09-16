У Харкові сімейні посиденьки закінчилися трагедією
Про це повідомили в прес-службі ГУ НП.
Так, харків'яни зібралися "відпочити" в компанії з п'яти осіб. Під час застілля між двома рідними братами спалахнула сварка.
Конфлікт переріс у бійку, і один з братів встромив іншому ніж між ребер. Від отриманого поранення чоловік помер.
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Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
До слова, в Харківській області поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого.
Так, в поліцію надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в Чугуївському районі біля магазину сталася бійка.
Він став свідком того, як невідомий чоловік вдарив іншого ножем і побіг у невідомому напрямку.
На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя.
Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали 39-річного чоловіка.
Нагадаємо, що харків'янин регулярно знущався над своїм 71-річним батьком: у справу втрутилася поліція
Як повідомляла Politeka, у Харкові посеред вулиці лежало тіло людини: поліція накрила тканиною і поїхала
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