У Харкові авто на великій швидкості влетіло в бензовоз

Аварія сталася на проспекті Гагаріна в районі Міжнародного аеропорту Харків, повідомляє Telegram-канал "Труха Харків"

"Смертельна ДТП на Гагаріна в районі аеропорту. Водій 1986 року народження на Ладі Калина на великій швидкості влетів у бензовоз", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули рятувальники та правоохоронці. Причина ДТП поки невідома.

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Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.

Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.

За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.

Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.

Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.

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