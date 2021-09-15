У Харкові авто на великій швидкості влетіло в бензовоз
Аварія сталася на проспекті Гагаріна в районі Міжнародного аеропорту Харків, повідомляє Telegram-канал "Труха Харків"
"Смертельна ДТП на Гагаріна в районі аеропорту. Водій 1986 року народження на Ладі Калина на великій швидкості влетів у бензовоз", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули рятувальники та правоохоронці. Причина ДТП поки невідома.
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Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.
Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.
За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.
Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.
Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.
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