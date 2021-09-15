В Харькове авто на большой скорости влетело в бензовоз
Авария произошла на проспекте Гагарина в районе Международного аэропорта Харьков, сообщает Telegram-канал "Труха Харьков"
"Смертельное ДТП на Гагарина в районе аэропорта. Водитель 1986 года рождения на Ладе Калина на большой скорости влетел в бензовоз", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Причина ДТП пока неизвестна.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Чмерковский рассказал Осадчей, какие сейчас у него отношения с победительницей "Холостяка": "Так получилось"
Полякова объявила, что "Королева Ночи" навсегда покидает сцену: "Дорогие мои, в последний раз..."
MARUV с вырезами на бедрах пошалила с мужем в Монако: "Ух, чистокровная..."
Тина Кароль показала, как отжигает с красавчиком, чей брак трещит по швам: "Я так решила..."
К слову , в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети
Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.
Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.
По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.
Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.
Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".