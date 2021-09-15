В Харькове авто на большой скорости влетело в бензовоз

Авария произошла на проспекте Гагарина в районе Международного аэропорта Харьков, сообщает Telegram-канал "Труха Харьков"

"Смертельное ДТП на Гагарина в районе аэропорта. Водитель 1986 года рождения на Ладе Калина на большой скорости влетел в бензовоз", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Причина ДТП пока неизвестна.

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Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.

Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.

По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.

Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.

Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.

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