У Харківській області виявили безпілотник, який літав над прикордонним районом зі сторони РФ
СБУ встановила двох осіб, які можуть бути причетними до запуску безпілотника.
За даними слідства, його запускали двоє українців.
"Проводиться перевірка, щоб встановити, яку інформацію вони зібрали, і які негативні наслідки це могло спричинити.
Філіпа Кіркорова потрясла раптова смерть відомої співачки: "Цього не може бути"
Полякова оголосила, що "Королева ночі" назавжди покидає сцену: "Дорогі мої, востаннє..."
Кухар за лаштунками "Танці з зірками" натрапила на лежачу на сходах Зарицьку: "Боже, що відбувається?"
Трагічно закінчилися пошуки українки, тіло витягли з води: "Скаржилася на бойфренда і плакала"
Величезна змія в одеському трамваї ошелешила людей, фото: "повзала по спині"
Після цього будемо встановлювати процесуальний статус цих людей",-розповіла прес-секретар управління Лілія Домашенко.
До слова, в СБУ підтвердили, що гастролі Моргенштерна по Україні, зокрема в Харкові, заборонені.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
У відомстві зазначили, що Алішер Валєєв знаходиться в списку людей, які загрожують нацбезпеці України. В СБУ впевнені, що творчість виконавця пропагує насильство, а на його концертах виникають конфлікти.
Нагадаємо, трагедія Біля церкви в Харкові, на землі лежить тіло людини: фото з місця
Як повідомляла Politeka, НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці
Також Politeka писала, що у Харкові хлопця викинули на дорогу з автомобіля, фото: "у стані коми".