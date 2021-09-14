У Харківській області виявили безпілотник, який літав над прикордонним районом зі сторони РФ

СБУ встановила двох осіб, які можуть бути причетними до запуску безпілотника.

За даними слідства, його запускали двоє українців.

"Проводиться перевірка, щоб встановити, яку інформацію вони зібрали, і які негативні наслідки це могло спричинити.

Після цього будемо встановлювати процесуальний статус цих людей",-розповіла прес-секретар управління Лілія Домашенко.

До слова, в СБУ підтвердили, що гастролі Моргенштерна по Україні, зокрема в Харкові, заборонені.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

У відомстві зазначили, що Алішер Валєєв знаходиться в списку людей, які загрожують нацбезпеці України. В СБУ впевнені, що творчість виконавця пропагує насильство, а на його концертах виникають конфлікти.

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