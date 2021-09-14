На Харківщині спалахнула серйозна пожежа

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

14 вересня пожежа сталася по вулиці Гагаріна, в селищі Мала Данилівка. Рятувальники кажуть, що причиною загоряння стали зварювальні роботи.

Власники приміщення не дотримувалися правил пожежної безпеки при проведенні. Вогонь повністю знищив приміщення площею 20 кв.м і машину Daewoo Neхia.

З вогнем боролися рятувальники 2 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

До слова, у Харкові в ДТП постраждали маленькі діти. Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.

Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.

За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.

Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.

Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.

Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі

Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео

Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".