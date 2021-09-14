На Харківщині спалахнула серйозна пожежа
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.
14 вересня пожежа сталася по вулиці Гагаріна, в селищі Мала Данилівка. Рятувальники кажуть, що причиною загоряння стали зварювальні роботи.
Власники приміщення не дотримувалися правил пожежної безпеки при проведенні. Вогонь повністю знищив приміщення площею 20 кв.м і машину Daewoo Neхia.
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З вогнем боролися рятувальники 2 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.
До слова, у Харкові в ДТП постраждали маленькі діти. Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.
Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.
За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.
Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.
Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.
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