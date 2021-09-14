На Харьковщине вспыхнул серьезный пожар

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

14 сентября пожаре произошел по улице Гагарина, в поселке Малая Даниловка. Спасатели говорят, что причиной возгорания стали сварочные работы.

Владельцы помещения не соблюдали правила пожарной безопасности при проведении. Огонь полностью уничтожил помещение площадью 20 кв. м и машину Daewoo Neхia.

С огнем боролись спасатели 2 отделения пожарноспасательной службы ГСЧС.

К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети. Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.

Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.

По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.

Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.

Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".