На Харьковщине вспыхнул серьезный пожар
Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
14 сентября пожаре произошел по улице Гагарина, в поселке Малая Даниловка. Спасатели говорят, что причиной возгорания стали сварочные работы.
Владельцы помещения не соблюдали правила пожарной безопасности при проведении. Огонь полностью уничтожил помещение площадью 20 кв. м и машину Daewoo Neхia.
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С огнем боролись спасатели 2 отделения пожарноспасательной службы ГСЧС.
К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети. Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.
Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.
По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.
Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.
Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".