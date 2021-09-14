Харків'яни зависли в повітрі на атракціоні
Про це повідомили очевидці в Telegram-каналі "Труха".
13 Вересня атракціон" американські гірки " раптово перестав працювати.
Відвідувачі парку сіли у вагончики атракціону і поїхали вгору по залізній конструкції.
Раптово, на найвищій точці атракціон раптово дав збій, і вагончики зупинилися - люди повисли в повітрі.
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"Відпочиваючим" довелося самостійно спускатися з висоти залізними сходами.
На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав.
Відео з місця можна побачити тут.
До слова, у Харкові дитина випала з вікна квартири
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Харківській області.
12 вересня в Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири, яка знаходиться на третьому поверсі будинку на Індустріальному проспекті.
В результаті дівчинку госпіталізували у важкому стані в лікарню.
За попередніми даними, батьки залишили дівчинку під наглядом своїх знайомих. Близько 20: 00 дитина випала з вікна кухні.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) КК.
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