Харьковчане зависли в воздухе на аттракционе
Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Труха".
13 сентября аттракцион "американские горки" внезапно перестал работать.
Посетители парка сели в вагончики аттракциона и поехали вверх по железной конструкции.
Внезапно, на самой высокой точке аттракцион внезапно дал сбой, и вагончики остановились - люди повисли в воздухе.
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"Отдыхающим" пришлось самостоятельно спускаться с высоты по железным ступеням.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Видео с места можно увидеть здесь.
К слову, в Харькове ребенок выпал из окна квартиры
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
12 сентября в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, которая находится на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте.
В результате девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.
По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 ребенок выпал из окна кухни.
Сведения о происшедшем внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК.
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