Харьковчане зависли в воздухе на аттракционе

Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Труха".

13 сентября аттракцион "американские горки" внезапно перестал работать.

Посетители парка сели в вагончики аттракциона и поехали вверх по железной конструкции.

Внезапно, на самой высокой точке аттракцион внезапно дал сбой, и вагончики остановились - люди повисли в воздухе.

"Отдыхающим" пришлось самостоятельно спускаться с высоты по железным ступеням.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову, в Харькове ребенок выпал из окна квартиры

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

12 сентября в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, которая находится на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте.

В результате девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 ребенок выпал из окна кухни.

Сведения о происшедшем внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК.

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