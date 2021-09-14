Юная харьковчанка свела счеты с жизнью

В Харькове 15-летняя школьница спрыгнула с крыши. Страшное происшествие случилось 13 сентября на улице Героев Сталинграда.

Девочка спрыгнула с крыши дома на глазах подруги.

"Известно, что девочка стояла на учёте в психиатрии и увлекалась японскими компьютерными играми… Сегодня она гуляла с подругой и рассказывала, что хочет покончить с собой. После мака, под предлогом посмотреть красивый закат, затащила подругу на крышу дома. Поделала селфи, отдала телефон подруге, разбежалась и прыгнула с крыши", - сообщили в соцсетях.

Подробности трагедии сейчас выясняются.

"А в этой всей истории напрягает, что ещё телефон важнее жизни. То есть телефон она пожалела, подруге отдала. А сама сиганула. Бедные родители... Как жить", "Куда мир катится", "Жаль ее родителей:(", "Если девочка стояла на учёте, как её родители отпустили гулять . в голове может произойти что угодно, где родители и внимание к ребёнку", - пишут пользователи сети в комментариях.

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