У Харкові в ДТП постраждали маленькі діти

Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.

Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.

За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.

Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.

Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.

"Авто крісла в машині не були знайдені я так розумію", "таксисти дуже часто ігнорують правила про дитяче крісло, але і батьки теж", "кілька днів тому на дах перекинувся 30-40,тепер знову,хто їх тільки знаходить,по оголошенню, чи що", "як таксист не буду захищати,багато неадикватів ,наріків ітд замовляють з кріслом дуже мало, а коли кажеш що не повезеш, так починають погрожувати лякати і кидатися. Про безпеку повинні думати батьки, а вони думають як заощадити 20 грн", - пишуть в мережі українці.

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