В Харькове в ДТП пострадали маленькие дети
Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.
Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.
По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.
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Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.
Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.
"Авто кресла в машине не были найдены я так понимаю" ,"Таксисты очень часто игнорируют правила про детское кресло , но и родители тоже", "Несколько дней назад на крышу перевернулся 30-40,теперь опять,кто их только находит,по объявлению,что ли", "Как таксист не буду защищать ,много неадикватов,нариков итд Заказывают с креслом очень мало ,а когда говоришь что не повезёшь ,так начинают угрожать пугать и кидаться
О безопастности должны думать родители,а они думают как сэкономить 20 грн", - пишут в сети украинцы.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".