В Харькове в ДТП пострадали маленькие дети

Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.

Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.

По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.

Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.

Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.

"Авто кресла в машине не были найдены я так понимаю" ,"Таксисты очень часто игнорируют правила про детское кресло , но и родители тоже", "Несколько дней назад на крышу перевернулся 30-40,теперь опять,кто их только находит,по объявлению,что ли", "Как таксист не буду защищать ,много неадикватов,нариков итд Заказывают с креслом очень мало ,а когда говоришь что не повезёшь ,так начинают угрожать пугать и кидаться

О безопастности должны думать родители,а они думают как сэкономить 20 грн", - пишут в сети украинцы.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

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