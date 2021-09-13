У Харкові пішов з життя інженер-машинобудівник Юхим Левицький
Левицький помер 9 вересня на 86-му році життя.
Відзначається, що Юхим Львович був удостоєний звання Заслуженого діяча науки і техніки України, Державною премією України в галузі науки і техніки та орденами "За заслуги" III, II і I ступеня.
Юхим Левицький практично все життя пропрацював на "заводі ім. Малишева", був заступником і радником генерального директора.
У 2007-2014 роках працював заступником головного інженера Конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова.
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До слова, пішов з життя колишній футболіст харківського "Металіста"
Не стало 27-річного Дениса Барвінка.
Асоціяція футболу Дніпропетровської області повідомила про трагедію з Денисом барвінком, який останніми роками працював у Дніпровській "енергії".
Причина смерті на даний момент невідома.
Денис Барвінко з 2011 по 2014 рр.грав за харківський "Металіст".
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