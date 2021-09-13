У Харкові пішов з життя інженер-машинобудівник Юхим Левицький

Левицький помер 9 вересня на 86-му році життя.

Відзначається, що Юхим Львович був удостоєний звання Заслуженого діяча науки і техніки України, Державною премією України в галузі науки і техніки та орденами "За заслуги" III, II і I ступеня.

Юхим Левицький практично все життя пропрацював на "заводі ім. Малишева", був заступником і радником генерального директора.

У 2007-2014 роках працював заступником головного інженера Конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова.

До слова, пішов з життя колишній футболіст харківського "Металіста"

Не стало 27-річного Дениса Барвінка.

Асоціяція футболу Дніпропетровської області повідомила про трагедію з Денисом барвінком, який останніми роками працював у Дніпровській "енергії".

Причина смерті на даний момент невідома.

Денис Барвінко з 2011 по 2014 рр.грав за харківський "Металіст".

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