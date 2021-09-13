В Харькове ушел из жизни инженер-машиностроитель Ефим Левицкий
Левицкий скончался 9 сентября на 86-м году жизни.
Отмечается, что Ефим Львович был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники Украины, Государственной премией Украины в области науки и техники и орденами "За заслуги" III, II и I степени.
Ефим Левицкий практически всю жизнь проработал на "Заводе им. Малышева", был заместителем и советником генерального директора.
В 2007-2014 годах работал заместителем главного инженера Конструкторского бюро машиностроения им. Морозова.
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Ассоцияция футбола Днепропетровской области сообщила о трагедии с Денисом Барвинко, который в последние годы работал в днепровской "Энергии".
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Денис Барвинко с 2011 по 2014 гг. играл за харьковский "Металлист".
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