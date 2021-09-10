У Харківській області горе-батько відпрацьовуватиме борг
Про це повідомляє прес-служба Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.
Чоловік не платив аліменти за неповнолітнього сина більше півроку і заборгував 100 тисяч гривень.
"Суд вирішив застосувати до чоловіка покарання у вигляді суспільно корисних робіт на термін 240 годин", — йдеться в прес-службі.
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Слід зазначити, що адміністративне стягнення не звільняє боржника від обов'язку погашення всієї суми заборгованості.
До слова, у Харківській області оштрафували власника вівчарки
Так, увечері 20 липня 2021 року вівчарка вибігла на вулицю без намордника і вкусила перехожу за ногу. Власника собаки вирішили покарати штрафом.
Прийнято рішення визнати чоловіка винним і оштрафувати на 51 грн без конфіскації тварини.
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