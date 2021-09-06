В Харьковской области мужчина получил штраф за пост в соцсети
Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Так, мужчина опубликовал на своей странице в Facebook текст, содержащий прямые публичные призывы к смене власти в Украине.
Выяснилось что обвиняемый безработный и с 2016 года состоит на учете у врача нарколога.
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Мужчина в суде вину признал, теперь ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
Также мужчине придется заплатить 6 864,40 грн, потраченных на проведение экспертиз.
К слову, в Харькове за распространением наркотиков застали 29-летнюю девушку.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что девушка сотрудничала с интернет-магазином, получала наркотики, фасовала их и раскладывала закладки.
В ходе расследования разоблачили девять эпизодов преступной деятельности.
Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.
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