В Харьковской области горе-отец будет отрабатывать долг

Об этом сообщает пресс-служба Изюмского горрайонного суда Харьковской области.

Мужчина не платил алименты за несовершеннолетнего сына больше полугода и задолжал 100 тысяч гривен.

"Суд решил применить к мужчине наказание в виде общественно полезных работ на срок 240 часов", — говорится в пресс-службе.

Следует отметить, что административное взыскания не освобождает должника от обязанности погашения всей суммы задолженности.

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Так, вечером 20 июля 2021 года овчарка выбежала на улицу без намордника и укусила прохожую за ногу. Владельца собаки решили наказать штрафом.

Принято решение признать мужчину виновным и оштрафовать на 51 грн без конфискации животного.

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