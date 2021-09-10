В Харьковской области горе-отец будет отрабатывать долг
Об этом сообщает пресс-служба Изюмского горрайонного суда Харьковской области.
Мужчина не платил алименты за несовершеннолетнего сына больше полугода и задолжал 100 тысяч гривен.
"Суд решил применить к мужчине наказание в виде общественно полезных работ на срок 240 часов", — говорится в пресс-службе.
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Следует отметить, что административное взыскания не освобождает должника от обязанности погашения всей суммы задолженности.
К слову, в Харьковской области оштрафовали владельца овчарки
Так, вечером 20 июля 2021 года овчарка выбежала на улицу без намордника и укусила прохожую за ногу. Владельца собаки решили наказать штрафом.
Принято решение признать мужчину виновным и оштрафовать на 51 грн без конфискации животного.
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