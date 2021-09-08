У Харківському зоопарку чоловік приголомшив поведінкою з двома маленькими дітьми

Про це повідомили в Telegram-канал "Типове ХТЗ".

Так, чоловік посадив двох маленьких дітей на огорожу вольєра з ведмедем.

"«Батько року»: харків'янин вирішив ризикнути своїми дітьми, посадивши тих на огорожу вольєра", - йдеться в повідомленні.

Крім хижака, небезпечною для дітей була і висота огорожі.

У мережі харків'яни обурилися безвідповідальності чоловіка, який нехтує нормами безпеки. Крім того користувачі Мережі написали в коментарях, що паркани ставлять не від тварин, а від людей.

До слова, нещодавно ми писали, що в Харкові обвалилася стіна будівлі

Кадри з місця опублікували місцеві жителі в соцмережах.

У Новобаварському районі обвалилася частина фасадної стіни житлового будинку.

Інцидент стався 3 вересня на вул.Котляревського, 3.

За попередніми даними, ніхто не постраждав, офіційна інформація перевіряється.

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