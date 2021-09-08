У Харківському зоопарку чоловік приголомшив поведінкою з двома маленькими дітьми
Про це повідомили в Telegram-канал "Типове ХТЗ".
Так, чоловік посадив двох маленьких дітей на огорожу вольєра з ведмедем.
"«Батько року»: харків'янин вирішив ризикнути своїми дітьми, посадивши тих на огорожу вольєра", - йдеться в повідомленні.
Крім хижака, небезпечною для дітей була і висота огорожі.
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У мережі харків'яни обурилися безвідповідальності чоловіка, який нехтує нормами безпеки. Крім того користувачі Мережі написали в коментарях, що паркани ставлять не від тварин, а від людей.
До слова, нещодавно ми писали, що в Харкові обвалилася стіна будівлі
Кадри з місця опублікували місцеві жителі в соцмережах.
У Новобаварському районі обвалилася частина фасадної стіни житлового будинку.
Інцидент стався 3 вересня на вул.Котляревського, 3.
За попередніми даними, ніхто не постраждав, офіційна інформація перевіряється.
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