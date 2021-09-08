В Харьковском зоопарке мужчина огорошил поведением с двумя маленькими детьми

Об этом сообщили в Telegram-канал "Типичное ХТЗ".

Так, мужчина посадил двух маленьких детей на ограду вольера с медведем.

"«Отец года»: харьковчанин решил рискнуть своими детьми, посадив тех на ограждение вольера", - говорится в сообщении.

Кроме хищника, опасной для детей была и высота ограждения.

В сети харьковчане возмутились безответственности мужчины, который пренебрегает нормами безопасности. Кроме того пользователи сети написали в комментариях, что заборы ставят не от животных, а от людей.

К слову, недавно мы писали, что в Харькове обвалилась стена здания

Кадры с места опубликовали местные жители в соцсетях.

В Новобаварском районе обвалилась часть фасадной стены жилого дома.

Инцидент произошел 3 сентября на ул. Котляревского, 3.

По предварительным данным, никто не пострадал, официальная информация проверяется.

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