В Харьковском зоопарке мужчина огорошил поведением с двумя маленькими детьми
Об этом сообщили в Telegram-канал "Типичное ХТЗ".
Так, мужчина посадил двух маленьких детей на ограду вольера с медведем.
"«Отец года»: харьковчанин решил рискнуть своими детьми, посадив тех на ограждение вольера", - говорится в сообщении.
Кроме хищника, опасной для детей была и высота ограждения.
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В сети харьковчане возмутились безответственности мужчины, который пренебрегает нормами безопасности. Кроме того пользователи сети написали в комментариях, что заборы ставят не от животных, а от людей.
К слову, недавно мы писали, что в Харькове обвалилась стена здания
Кадры с места опубликовали местные жители в соцсетях.
В Новобаварском районе обвалилась часть фасадной стены жилого дома.
Инцидент произошел 3 сентября на ул. Котляревского, 3.
По предварительным данным, никто не пострадал, официальная информация проверяется.
Напомним, про ЧП в центре, кадры: "едва не пострадали дети на экскурсии"
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