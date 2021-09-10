Пішов з життя колишній футболіст харківського "Металіста"
Не стало 27-річного Дениса Барвінко.
Асоціяція футболу Дніпропетровської області повідомила про трагедію з Денисом Барвінком, який останніми роками працював у Дніпровській "Енергії".
Причина смерті на даний момент невідома.
Денис Барвінко з 2011 по 2014 рр. грав за харківський "Металіст".
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До слова, 12-річну дитину, яка зникла в Харкові, знайшли
24 серпня хлопчик зник, його шукали співробітники поліції та волонтери.
Трагічний випадок стався 24 серпня в Індустріальному районі Харкова. На водоймі на бульварі Івана Каркача під час відпочинку потонув хлопчик 2009 р. н.
Тіло дитини було знайдено на дні ставка.
Щирі співчуття рідним і близьким. Всі обставини нещасного випадку з'ясовуються.
"Я вчора там був увечері коли він потонув. Хлопців було чоловік 10, без батьків", "там навіть дорослі тонуть, у них і так горе, це нещасний випадок", - пишуть в коментарях харків'яни.
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