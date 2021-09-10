Ушел из жизни бывший футболист харьковского "Металлиста"
Не стало 27-летнего Дениса Барвинко.
Ассоцияция футбола Днепропетровской области сообщила о трагедии с Денисом Барвинко, который в последние годы работал в днепровской "Энергии".
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Денис Барвинко с 2011 по 2014 гг. играл за харьковский "Металлист".
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К слову, 12-летнего ребенка, который пропал в Харькове, нашли
24 августа мальчик исчез, его искали сотрудники полиции и волонтёры.
Трагический случай произошел 24 августа в Индустриальном районе Харькова. На водоеме на бульваре Ивана Каркача во время отдыха утонул мальчик 2009 г.р.
Тело ребенка было найдено на дне пруда.
Искренние соболезнования родным и близким. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.
"Я вчера там был вечером когда он утонул. Ребят было человек 10, без Родителей", "Там даже взрослые тонут,у них и так горе,это несчастный случай", - пишут в комментариях харьковчане.
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