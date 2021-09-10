У Харкові відірвався провід тролейбуса і впав на жінку
Про це повідомляє місцевий Харківський телеграм-канал.
У Харкові на Сумській біля тролейбуса зірвало дріт і розбило голову жінці. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
"Так буває, коли під час руху від проводу від'єднується струмоприймач, штанга обриває розтяжку, і контактний провід обривається. Тролейбус-новий, справний", - повідомив заступник директора Департаменту інфраструктури Олександра Куколя.
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Момент потрапив на відео.
"Мені розтяжка контактної лінії авто пошкодила, було оформлено дтп, але все спустили на гальма в поліції і прострочили розгляду справи", "сподіваюся побачити пост, де місцева влада оплатила їй всі витрати на лікування або якось допомогли", "Просто нещасний випадок і навіщо шукати винних якщо їх просто може ні",-пишуть в коментарях українці.
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