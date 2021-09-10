В Харькове оторвался провод троллейбуса и упал на женщину
Об этом сообщает местный харьковский телеграм-канал.
В Харькове на Сумской у троллейбуса сорвало провод и разбило голову женщине. Пострадавшая госпитализировали в больницу.
«Так бывает, когда во время движения от провода отсоединяется токоприемник, штанга обрывает растяжку, и контактный провод обрывается. Троллейбус — новый, исправный», - сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя.
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Момент попал на видео.
"Мне растяжка контактной линии авто повредила, было оформлено дтп, но все спустили на тормоза в полиции и просрочили рассмотрения дела", "Надеюсь увидеть пост ,где местные власти оплатили ей все расходы на лечение или как-то помогли", "Просто несчастный случай и зачем искать виноватых если их просто может нет", - пишут в комментариях украинцы.
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