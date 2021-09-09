У Харкові встановлять скульптуру з міськими звуками

Про це пише "Строй Огляд".

"У Харкові встановлять незвичайну скульптуру. Скульптура буде видавати звуки, які певним чином асоціюються з містом.

Як буде виглядати скульптура і де її встановлять, ще невідомо, але те, як звучить Харків на думку авторів проекту вже можна послухати", - йдеться в повідомленні.

Знайти звуки Харкова, якими заговорить скульптура, можна тут.

"Звичайно, це зараз найнеобхідніше!", " Звуки газонокосильників, пильщиків дерев та аварійки водоканалу будуть надані?", "О, пішла спека! Бачать один негатив, а може бути це прикольно!", " Ой блін, тут склопакети ставиш з посиленою звукоізоляцією щоб не чути як звучить Харків"," Хто дає добро на установки цих дивних скульптур? Можливо, це і творчість, але навіщо воно ? Яка цінність? І це зараз найнеобхідніше в місті?",- пишуть в коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, 3,5-метровий Щур з'явився в Харкові, фото: де він знаходиться

А ще Politeka писала, що у Харкові увічнили пам'ять Кернеса, фото: на відкритті сотні людей

Також Politeka повідомляла, нові обмеження на карантині, в Кабміні оголосили про прийняте рішення