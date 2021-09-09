У Харкові встановлять скульптуру з міськими звуками
Про це пише "Строй Огляд".
"У Харкові встановлять незвичайну скульптуру. Скульптура буде видавати звуки, які певним чином асоціюються з містом.
Як буде виглядати скульптура і де її встановлять, ще невідомо, але те, як звучить Харків на думку авторів проекту вже можна послухати", - йдеться в повідомленні.
Знайти звуки Харкова, якими заговорить скульптура, можна тут.
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"Звичайно, це зараз найнеобхідніше!", " Звуки газонокосильників, пильщиків дерев та аварійки водоканалу будуть надані?", "О, пішла спека! Бачать один негатив, а може бути це прикольно!", " Ой блін, тут склопакети ставиш з посиленою звукоізоляцією щоб не чути як звучить Харків"," Хто дає добро на установки цих дивних скульптур? Можливо, це і творчість, але навіщо воно ? Яка цінність? І це зараз найнеобхідніше в місті?",- пишуть в коментарях користувачі Мережі.
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