В Харькове установят скульптуру с городскими звуками

Об этом пишет "Строй Обзор".

"В Харькове установят необычную скульптуру. Скульптура будет издавать звуки, которые определенным образом ассоциируются с городом.

Как будет выглядеть скульптура и где ее установят, еще неизвестно, но то, как звучит Харьков по мнению авторов проекта уже можно послушать", - говорится в сообщении.

Найти звуки Харькова, которыми заговорит скульптура, можно здесь.

"Конечно, это сейчас самое необходимое!", " Звуки газонокосильщиков ,пильщиков деревьев и аварийки водоканала будут предоставлены?", "О, пошла жара! Видят один негатив, а может быть это прикольно!", " Ой блин, тут стеклопакеты ставишь с усиленной звукоизоляцией чтобы не слышать как звучит Харьков", " Кто дает добро на установки этих странных скульптур? Возможно, это и творчество, но зачем ОНО ? Какая ценность? И это сейчас самое необходимое в городе?", - пишут в комментариях пользователи сети.

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