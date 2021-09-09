Харківських вчителів та медиків хочуть перевірити на імунітет до ковіду

Про це повідомляє "ATN".

За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів.

Але це число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли ковідом безсимптомно.

Імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них-ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.

До слова, мешканка Кегичівського району почала народжувати прямо в машині швидкої.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

У 31-річної мешканки почалися пологи по дорозі в пологовий будинок. 2 вересня хлопчик народився в автомобілі швидкої допомоги в Кегичівському районі.

"При здійсненні госпіталізації у вагітної почався II період пологів, авто відразу зупинили, фельдшер почала надавати акушерську допомогу. Завдяки її діям, жінка народила здорового хлопчика з вагою 3 кг, з ростом 51 см", – йдеться в повідомленні.

Після народження дитина разом з породіллею була доставлена в лікарню.

Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі

Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео

Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".