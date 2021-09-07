У Харкові берег річки закидали будівельним сміттям

Фото опублікував в Instagram екоактивіст Артем Приходько.

Водій автомобіля Reno Trafic 6 вересня вивіз кілька мішків будівельного сміття і залишив їх на березі водойми.

Правопорушника вдалося вирахувати.

З'ясувалося, що правопорушник зареєстрований в Московському районі, а живе в Новобаварському. Сміття, яке чоловік залишив біля річки, прибрано.

Адміністративний протокол на правопорушника був складений поліцією.

До слова, на харківському ринку спалахнула пожежа. Очевидці НП заявили,що причиною НП могли стати сміттєві баки, що загорілися.

На комунальному ринку сталася пожежа. На місці події працюють пожежники.

Чорний густий дим було видно здалеку.

Один з очевидців заліз на дах торгового павільйону і спробував самостійно погасити осередки загоряння.

Пожежа повністю загашена, на щастя, жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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