В Харькове берег реки забросали строительным мусором

Фото опубликовал в Instagram экоактивист Артем Приходько.

Водитель автомобиля Reno Trafic 6 сентября вывез несколько мешков строительного мусора и оставил их на берегу водоема.

Правонарушителя удалось вычислить.

Выяснилось, что правонарушитель зарегистрирован в Московском районе, а живет в Новобаварском. Мусор, который мужчина оставил возле реки, убран.

Административный протокол на правонарушителя был составлен полицией.

К слову, на харьковском рынке вспыхнул пожар. Очевидцы ЧП заявили, что причиной ЧП могли стать загоревшиеся мусорные баки.

На Коммунальном рынке произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные.

Черный густой дым был виден издалека.

Один из очевидцев залез на крышу торгового павильона и попытался самостоятельно погасить очаги возгорания.

Пожар полностью потушен, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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