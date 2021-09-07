Масштабна пожежа сталася під Харковом
На вулиці Льва Толстого в м. Ізюмі горів гуртожиток, повідомили в Головному управлінні НПУ Харківської області.
До місця події відразу були направлені три відділення пожежників на автоцистернах і автодрабині.
Після прибуття вогнем були повністю охоплені дах і другий поверх гуртожитку. Загальна площа пожежі становила 570 кв. метрів.
На щастя, майже всі мешканці на момент пожежі були відселені, оскільки в ньому проходив Капітальний ремонт.
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Рятувальники евакуювали з небезпечної зони кілька людей.
До слова, юний харків'янин ледь не задихнувся при гасінні сухостою
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Сильна пожежа спалахнула в селищі Краснопавлівка Лозівської громади, 18-річний хлопець отримав отруєння чадним газом - він намагався загасити палаючу траву.
У Пісочинській громаді вогонь від сухостою перекинувся на будинок, а в Барвінківській громаді згоріли вісім вуликів.
Рятувальники заявили, що більшість пожеж в відбуваються через легковажність громадян, які продовжують наводити порядок на ділянках спалюючи траву.
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