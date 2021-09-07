Масштабный пожар произошел под Харьковом

На улице Льва Толстого в г. Изюме горело общежитие, сообщили в главном управлении НПУ Харьковской области.

К месту происшествия сразу были направлены три отделения пожарных на автоцистернах и автолестнице.

По прибытии огнем были полностью охвачены крыша и второй этаж общежития. Общая площадь пожара составляла 570 кв. метров.

К счастью, почти все жильцы на момент пожара были отселены, поскольку в нем проходил капитальный ремонт.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны несколько человек.

К слову, юный харьковчанин едва не задохнулся при тушении сухостоя

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сильный пожар вспыхнул в поселке Краснопавловка Лозовского общины, 18-летний парень получил отравление угарным газом - он пытался потушить горящую траву.

В Песочинской громаде огонь от сухостоя перекинулся на дом, а в Барвенковской громаде сгорели восемь ульев.

Спасатели заявили, что большинство пожаров в происходят из-за легкомысленности граждан, которые продолжают наводить порядок на участках сжигая траву.

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