Масштабный пожар произошел под Харьковом
На улице Льва Толстого в г. Изюме горело общежитие, сообщили в главном управлении НПУ Харьковской области.
К месту происшествия сразу были направлены три отделения пожарных на автоцистернах и автолестнице.
По прибытии огнем были полностью охвачены крыша и второй этаж общежития. Общая площадь пожара составляла 570 кв. метров.
К счастью, почти все жильцы на момент пожара были отселены, поскольку в нем проходил капитальный ремонт.
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Спасатели эвакуировали из опасной зоны несколько человек.
К слову, юный харьковчанин едва не задохнулся при тушении сухостоя
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сильный пожар вспыхнул в поселке Краснопавловка Лозовского общины, 18-летний парень получил отравление угарным газом - он пытался потушить горящую траву.
В Песочинской громаде огонь от сухостоя перекинулся на дом, а в Барвенковской громаде сгорели восемь ульев.
Спасатели заявили, что большинство пожаров в происходят из-за легкомысленности граждан, которые продолжают наводить порядок на участках сжигая траву.
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