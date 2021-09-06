У Харкові між водіями стався конфлікт
Інцидент стався на вулиці Любові Малій, після зупинки машин чоловіки продовжили з'ясовувати стосунки.
"61-річний водій дістав ліхтарик-шокер і кілька разів вдарив іншого водія. Побачивши це, його 39-річний син втрутився в конфлікт і зробив один постріл з пістолета поранивши мужика, а потім надав першу допомогу до приїзду швидкої і поліції", — повідомляють очевидці в мережі.
До слова, нещодавно в Харківській області в результаті лобового зіткнення загинула жінка.
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Поліцейські встановили, що водій "BYD" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з»Hyundai".
Від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула 73-річна пасажирка "Hyundai", ще одна пасажирка, 14 річна дівчинка, доставлена в лікарню.
75-річний водій " BYD " затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
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