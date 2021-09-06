В Харькове между водителями произошел конфликт
Инцидент произошел на улице Любви Малой, после остановки машин мужчины продолжили выяснять отношения.
«61-летний водитель достал фонарик-шокер и несколько раз ударил другого водителя. Увидев это, его 39-летний сын вмешался в конфликт и сделал один выстрел из пистолета ранив мужика, а затем оказал первую помощь до приезда скорой и полиции», — сообщают очевидцы в сети.
К слову, недавно в Харьковской области в результате лобового столкновения погибла женщина.
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Полицейские установили, что водитель «BYD» выехал на встречку и столкнулся с «Hyundai».
От полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла 73-летняя пассажирка «Hyundai», еще одна пассажирка, 14 летняя девочка, доставленная в больницу.
75-летний водитель " BYD " задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
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