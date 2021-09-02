Мешканка Кегичівського району почала народжувати прямо в машині швидкої
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
У 31-річної мешканки почалися пологи по дорозі в пологовий будинок. 2 вересня хлопчик народився в автомобілі швидкої допомоги в Кегичівському районі.
"При здійсненні госпіталізації у вагітної почався II період пологів, авто відразу зупинили, фельдшер почала надавати акушерську допомогу. Завдяки її діям, жінка народила здорового хлопчика з вагою 3 кг, з ростом 51 см", – йдеться в повідомленні.
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Після народження дитина разом з породіллею була доставлена в лікарню.
До слова, нещодавно в Харкові автомобіль скоїв наїзд на школяра.
Про аварію в Харкові повідомляють очевидці в соціальних мережах.
Так, за попередніми даними відомо, що ДТП сталося на нових будинках - на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.
За попередньою інформацією співробітників поліції з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.
Подробиць аварії та інформації про стан здоров'я дитини на даний момент немає.
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