Жительница Кегичевского района начала рожать прямо в машине скорой
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
У 31-летней жительницы начались роды по дороге в роддом. 2 сентября мальчик родился в автомобиле скорой помощи в Кегичевском районе.
"При осуществлении госпитализации у беременной начался II период родов, авто сразу остановили, фельдшер начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря ее действиям, женщина родила здорового мальчика с весом 3 кг, с ростом 51 см", – говорится в сообщении.
Галкин в одних плавках показал, как развлекается без Пугачевой и детей, появилось видео: "Держись там!"
Внешность жениха-ресторатора Златы Огневич смутила украинок: "Где вы нашли этого Джима Керри?"
Настоящая осень нагрянет в Украину, погода резко испортится: где похолодает сильнее всего
В Украине решили пересчитать пенсию: кто получит больше
Андре Тан показал украинкам, что будет в моде этой осенью: "На пике популярности"
После рождения ребенок вместе с роженицей был доставлен в больницу.
К слову, в недавно в Харькове автомобиль совершил наезд на школьника.
Об аварии в Харькове сообщают очевидцы в социальных сетях.
Так, по предварительным данным известно, что ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.
По предварительной информации сотрудников полиции с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.
Подробностей аварии и информации о состоянии здоровья ребенка на данным момент нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".