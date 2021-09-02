Жительница Кегичевского района начала рожать прямо в машине скорой

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

У 31-летней жительницы начались роды по дороге в роддом. 2 сентября мальчик родился в автомобиле скорой помощи в Кегичевском районе.

"При осуществлении госпитализации у беременной начался II период родов, авто сразу остановили, фельдшер начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря ее действиям, женщина родила здорового мальчика с весом 3 кг, с ростом 51 см", – говорится в сообщении.

После рождения ребенок вместе с роженицей был доставлен в больницу.

К слову, в недавно в Харькове автомобиль совершил наезд на школьника.

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, по предварительным данным известно, что ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.

По предварительной информации сотрудников полиции с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.

Подробностей аварии и информации о состоянии здоровья ребенка на данным момент нет.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

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