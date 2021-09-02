1 вересня в Чугуєві на перехресті дівчина не впоралася з керуванням авто і збила двох дітей
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
23-річна дівчина збила пішоходів, у тому числі і дітей.
Після аварії 10-річну дівчинку госпіталізували в стані середньої тяжкості, а хлопчика 11-ти років забрали в лікарню в дуже важкому стані.
"Попередньо, водій повертав ліворуч, не впоралася з керуванням і допустила наїзд на 10-річну дівчинку і 11-річного хлопчика, жителів Чугуєва", – пояснили в поліції.
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До слова, нещодавно в Харкові автомобіль скоїв наїзд на школяра.
Про аварію в Харкові повідомляють очевидці в соціальних мережах.
Так, за попередніми даними відомо, що ДТП сталося на нових будинках - на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.
За попередньою інформацією співробітників поліції з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.
Подробиць аварії та інформації про стан здоров'я дитини на даний момент немає.
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