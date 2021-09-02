1 вересня в Чугуєві на перехресті дівчина не впоралася з керуванням авто і збила двох дітей

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

23-річна дівчина збила пішоходів, у тому числі і дітей.

Після аварії 10-річну дівчинку госпіталізували в стані середньої тяжкості, а хлопчика 11-ти років забрали в лікарню в дуже важкому стані.

"Попередньо, водій повертав ліворуч, не впоралася з керуванням і допустила наїзд на 10-річну дівчинку і 11-річного хлопчика, жителів Чугуєва", – пояснили в поліції.

До слова, нещодавно в Харкові автомобіль скоїв наїзд на школяра.

Про аварію в Харкові повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Так, за попередніми даними відомо, що ДТП сталося на нових будинках - на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.

За попередньою інформацією співробітників поліції з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.

Подробиць аварії та інформації про стан здоров'я дитини на даний момент немає.

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