1 сентября в Чугуеве на перекрестке девушка не справилась с управлением авто и сбила двоих детей
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
23-летняя девушка сбила пешеходов, в том числе и детей.
После аварии 10-летнюю девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, а мальчика 11-ти лет забрали в больницу в очень тяжелом состоянии.
"Предварительно, водитель поворачивал налево, не справилась с управлением и допустила наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, жителей Чугуева", – пояснили в полиции.
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К слову, в недавно в Харькове автомобиль совершил наезд на школьника.
Об аварии в Харькове сообщают очевидцы в социальных сетях.
Так, по предварительным данным известно, что ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.
По предварительной информации сотрудников полиции с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.
Подробностей аварии и информации о состоянии здоровья ребенка на данным момент нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
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