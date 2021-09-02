1 сентября в Чугуеве на перекрестке девушка не справилась с управлением авто и сбила двоих детей

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

23-летняя девушка сбила пешеходов, в том числе и детей.

После аварии 10-летнюю девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, а мальчика 11-ти лет забрали в больницу в очень тяжелом состоянии.

"Предварительно, водитель поворачивал налево, не справилась с управлением и допустила наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, жителей Чугуева", – пояснили в полиции.

К слову, в недавно в Харькове автомобиль совершил наезд на школьника.

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, по предварительным данным известно, что ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.

По предварительной информации сотрудников полиции с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.

Подробностей аварии и информации о состоянии здоровья ребенка на данным момент нет.

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