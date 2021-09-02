У Харківській області легковик влетів у натовп людей

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Харківській області.

1 вересня близько 15:30 у місті Чугуєві жінка, яка керувала "ВАЗ-2103", згортала вліво

У якийсь момент вона не впоралася з керуванням і збила 10-річну дівчинку і 11-річного хлопчика.

В даний час всі обставини аварії встановлюються.

До слова, нещодавно в Харкові автомобіль скоїв наїзд на школяра.

Про аварію в Харкові повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Так, за попередніми даними відомо, що ДТП сталося на нових будинках - на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.

За попередньою інформацією співробітників поліції з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.

Подробиць аварії та інформації про стан здоров'я дитини на даний момент немає.

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