У Харківській області легковик влетів у натовп людей
Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Харківській області.
1 вересня близько 15:30 у місті Чугуєві жінка, яка керувала "ВАЗ-2103", згортала вліво
У якийсь момент вона не впоралася з керуванням і збила 10-річну дівчинку і 11-річного хлопчика.
В даний час всі обставини аварії встановлюються.
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До слова, нещодавно в Харкові автомобіль скоїв наїзд на школяра.
Про аварію в Харкові повідомляють очевидці в соціальних мережах.
Так, за попередніми даними відомо, що ДТП сталося на нових будинках - на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.
За попередньою інформацією співробітників поліції з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.
Подробиць аварії та інформації про стан здоров'я дитини на даний момент немає.
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