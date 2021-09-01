Чоловік застряг посеред річки і не міг самостійно вибратися

Про це інформують у Харківському районному управлінні ДСНС.

Подія трапилася вночі 1 вересня в смт Козача Лопань.

На місце викликали рятувальників, які побачили, що 34-річний чоловік стоїть під мостом, посеред річки і просить про допомогу.

Бійці ДСНС протягнули мотузку до харків'янина і витягли його з водойми на берег.

Всі подробиці інциденту з'ясовуються.

До слова, у Харкові під мостом виявили тіло чоловіка.

"Під мостом знайшли труп. "Швидка" працює на місці. Кажуть, зістрибнув з мосту", - написали свідки інциденту.

За словами поліції, на тілі чоловіка не виявлено слідів насильницької смерті.

Деталі події встановлюються. На місці працювали медики і співробітники поліції.

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