Мужчина застрял посреди реки и не мог самостоятельно выбраться
Об этом информируют в Харьковском районном управлении ГСЧС.
Происшествие случилось ночью 1 сентября в пгт Казачья Лопань.
На место вызвали спасателей, которые увидели, что 34-летний мужчина стоит под мостом, посреди реки и просит о помощи.
Бойцы ГСЧС протянули веревку к харьковчанину и вытащили его из водоема на берег.
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Все подробности инцидента выясняются.
К слову, в Харькове под мостом обнаружили тело мужчины.
"Под мостом нашли труп. «Скорая» работает на месте. Говорят, спрыгнул с моста», - написали свидетели инцидента.
По словам полиции, на теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти.
Детали происшествия устанавливаются. На месте работали медики и сотрудники полиции.
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