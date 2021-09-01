Мужчина застрял посреди реки и не мог самостоятельно выбраться

Об этом информируют в Харьковском районном управлении ГСЧС.

Происшествие случилось ночью 1 сентября в пгт Казачья Лопань.

На место вызвали спасателей, которые увидели, что 34-летний мужчина стоит под мостом, посреди реки и просит о помощи.

Бойцы ГСЧС протянули веревку к харьковчанину и вытащили его из водоема на берег.

Все подробности инцидента выясняются.

К слову, в Харькове под мостом обнаружили тело мужчины.

"Под мостом нашли труп. «Скорая» работает на месте. Говорят, спрыгнул с моста», - написали свидетели инцидента.

По словам полиции, на теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти.

Детали происшествия устанавливаются. На месте работали медики и сотрудники полиции.

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