В Харкові 1 вересня сталася аварія

Автомобіль з'їхав з дороги і в'їхав у стовп, повідомляють в Instagram очевидці.

Водій їхав по дорозі і не впорався з керуванням, після чого його занесло на узбіччя і він влетів у стовп.

На місці працювали поліцейські, які встановлюють всі деталі події.

За попередніми даними ніхто не постраждав.

Через ДТП утворився затор.

До слова, у Харкові стався моторошний інцидент за участю вантажівки.

За словами очевидців, НП сталася в районі Кузинського мосту.

На кадрах опублікованих в мережі видно, що на повороті з бічної частини кузова випадають піноблоки і розсипаються на дорозі.

На щастя, автомобіль, що слідував за вантажівкою, тримав дистанцію, а Зустрічна смуга була порожньою, постраждалих в результаті НП немає.

Офіційна інформація уточнюється.

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