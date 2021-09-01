В Харькове 1 сентября произошла авария

Автомобиль съехал с дороги и въехал в столб, сообщают в Instagram очевидцы.

Водитель ехал по дороге и не справился с управлением, после чего его занесло на обочину и он влетел в столб.

На месте работали полицейские, которые устанавливают все детали произошедшего.

По предварительным данным никто не пострадал.

Из-за ДТП образовалась пробка.

К слову, в Харькове произошел жуткий инцидент с участием грузовика.

По словам очевидцев, ЧП произошло в районе Кузинского моста.

На кадрах опубликованных в сети видно, что на повороте из боковой части кузова выпадают пеноблоки и рассыпаются на дороге.

К счастью, следовавший за грузовиком автомобиль держал дистанцию, а встречная полоса была пустой, пострадавших в результате ЧП нет.

Официальная информация уточняется.

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