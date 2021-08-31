Юний харків'янин ледь не задихнувся при гасінні сухостою

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Сильна пожежа спалахнула в селищі Краснопавлівка Лозівської громади, 18-річний хлопець отримав отруєння чадним газом - він намагався загасити палаючу траву.

У Пісочинській громаді вогонь від сухостою перекинувся на будинок, а в Барвінківській громаді згоріли вісім вуликів.

Рятувальники заявили, що більшість пожеж в відбуваються через легковажність громадян, які продовжують наводити порядок на ділянках спалюючи траву.

До слова, на Харківщині сталося 185 пожеж.

Рятувальники минулого тижня здійснили 338 виїздів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних подій.

В результаті пожежі загинула 1 людина і 1 травмована, з небезпечних зон на пожежах рятувальники евакуювали 35 осіб.

Піротехніки ДСНС знешкодили 82 боєприпасів часів Другої світової війни, серед яких 82 мінометних міни.

Наймасштабніший з пожеж був у с. Рогань,, Харківського району, там на відкритій території горіла трава, дерева на площі 8га.

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