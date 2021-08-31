Юный харьковчанин едва не задохнулся при тушении сухостоя

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сильный пожар вспыхнул в поселке Краснопавловка Лозовского общины, 18-летний парень получил отравление угарным газом - он пытался потушить горящую траву.

В Песочинской громаде огонь от сухостоя перекинулся на дом, а в Барвенковской громаде сгорели восемь ульев.

Спасатели заявили, что большинство пожаров в происходят из-за легкомысленности граждан, которые продолжают наводить порядок на участках сжигая траву.

К слову, на Харьковщине произошло 185 пожаров.

Спасатели на прошлой неделе совершили 338 выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных событий.

В результате пожара погиб 1 человек и 1 травмирован, из опасных зон на пожарах спасатели эвакуировали 35 человек.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 82 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 82 минометных мины.

Самый масштабный из пожаров был в с. Рогань,, Харьковского района, там на открытой территории горела трава, деревья на площади 8га.

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