Юный харьковчанин едва не задохнулся при тушении сухостоя
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сильный пожар вспыхнул в поселке Краснопавловка Лозовского общины, 18-летний парень получил отравление угарным газом - он пытался потушить горящую траву.
В Песочинской громаде огонь от сухостоя перекинулся на дом, а в Барвенковской громаде сгорели восемь ульев.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Победительницу "Холостяка" Анну Богдан обвинили в циничном обмане: что произошло
Звезда «Ворониных» и «Кухни» скончался прямо на сцене, подробности трагедии: «Не дожил до 60-летия…»
Беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."
Опухшая Каменских ужаснула видом из-за болезни, певицу не узнать: "Просто умираю"
Спасатели заявили, что большинство пожаров в происходят из-за легкомысленности граждан, которые продолжают наводить порядок на участках сжигая траву.
К слову, на Харьковщине произошло 185 пожаров.
Спасатели на прошлой неделе совершили 338 выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных событий.
В результате пожара погиб 1 человек и 1 травмирован, из опасных зон на пожарах спасатели эвакуировали 35 человек.
Пиротехники ГСЧС обезвредили 82 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 82 минометных мины.
Самый масштабный из пожаров был в с. Рогань,, Харьковского района, там на открытой территории горела трава, деревья на площади 8га.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей