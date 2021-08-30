На площі Свободи в Харкові власник поні, на яких катають дітей, залишив тварину в машині на спеці

Відео опублікував у мережі очевидець, передає телеграм-канал "Типовий Харків".

"Сьогодні на площі Свободи в самий розпал спеки проходив повз стоянку авто і почув, як Кінь (поні) видає звуки з машини. Водія немає, машина закрита, а навколо— неймовірний сморід. Скільки вона вже стояла закрита, в саму пекельну спеку-незрозуміло.

Підійшов до цих "розважачів дітей" -з питанням, чи їх машина, і тільки після загрози виклику поліції цей мужик пішов до машини нарешті випустити бідну тварину. Сподіваюся відео змусить багатьох задуматися, А відео побачить поліція", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини зараз

Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"

Чоловік Сумської Борисюк розплився в усмішці поруч з донькою президента України: "У ці дні згадуємо..."

Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"

Потужний вогонь охопив багатоповерхівку, злетілися пожежники: кадри НП у Києві

Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
Показати ще

Офіційна інформація зараз уточнюється.

До слова, нещодавно в Харкові авто збило дівчину на коні.

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

У Харкові водій "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на коня.

В результаті аварії кінь помер на місці події. Подія сталася 28 серпня близько 2:40 на Клочківському узвозі.

24-річну постраждалу доставили до медичного закладу.

Кінь помер на місці події.

Зараз встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Харкові авто протаранило маршрутку з пасажирами, фото: "вилетів на зустрічну"

Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у ДТП у Харкові: кадри з місця аварії

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри.