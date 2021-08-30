На площі Свободи в Харкові власник поні, на яких катають дітей, залишив тварину в машині на спеці
Відео опублікував у мережі очевидець, передає телеграм-канал "Типовий Харків".
"Сьогодні на площі Свободи в самий розпал спеки проходив повз стоянку авто і почув, як Кінь (поні) видає звуки з машини. Водія немає, машина закрита, а навколо— неймовірний сморід. Скільки вона вже стояла закрита, в саму пекельну спеку-незрозуміло.
Підійшов до цих "розважачів дітей" -з питанням, чи їх машина, і тільки після загрози виклику поліції цей мужик пішов до машини нарешті випустити бідну тварину. Сподіваюся відео змусить багатьох задуматися, А відео побачить поліція", - йдеться в повідомленні.
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Офіційна інформація зараз уточнюється.
До слова, нещодавно в Харкові авто збило дівчину на коні.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
У Харкові водій "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на коня.
В результаті аварії кінь помер на місці події. Подія сталася 28 серпня близько 2:40 на Клочківському узвозі.
24-річну постраждалу доставили до медичного закладу.
Кінь помер на місці події.
Зараз встановлюються всі обставини події.
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