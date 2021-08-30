"Сьогодні на площі Свободи в самий розпал спеки проходив повз стоянку авто і почув, як Кінь (поні) видає звуки з машини. Водія немає, машина закрита, а навколо— неймовірний сморід. Скільки вона вже стояла закрита, в саму пекельну спеку-незрозуміло.

Підійшов до цих "розважачів дітей" -з питанням, чи їх машина, і тільки після загрози виклику поліції цей мужик пішов до машини нарешті випустити бідну тварину. Сподіваюся відео змусить багатьох задуматися, А відео побачить поліція", - йдеться в повідомленні.