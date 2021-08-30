На площади Свободы в Харькове владелец пони, на которых катают детей, оставил животное в машине на жаре
Видео опубликовал в сети очевидец, передает телеграм-канал "Типичный Харьков".
"Сегодня на площади Свободы в самый разгар жары проходил мимо стоянки авто и услышал, как лошадь (пони) издает звуки из машины. Водителя нет, машина закрыта, а вокруг— неимоверная вонь. Сколько она уже стоит закрытая, в самую адскую жару - непонятно.
Подошёл к этим "развлекателям детей" - с вопросом, их ли машина, и только после угрозы вызова полиции этот мужик пошёл к машине наконец-то выпустить бедное животное. Надеюсь видео заставит многих задуматься, а видео увидит полиция", - говорится в сообщении.
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Официальная информация сейчас уточняется.
К слову, недавно в Харькове авто сбило девушку на лошади.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
В Харькове водитель "Volkswagen Passat" совершил наезд на лошадь.
В результате аварии конь скончался на месте происшествия. Событие произошло 28 августа около 2:40 на Клочковском спуске.
24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Конь скончался на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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