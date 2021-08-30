"Сегодня на площади Свободы в самый разгар жары проходил мимо стоянки авто и услышал, как лошадь (пони) издает звуки из машины. Водителя нет, машина закрыта, а вокруг— неимоверная вонь. Сколько она уже стоит закрытая, в самую адскую жару - непонятно.

Подошёл к этим "развлекателям детей" - с вопросом, их ли машина, и только после угрозы вызова полиции этот мужик пошёл к машине наконец-то выпустить бедное животное. Надеюсь видео заставит многих задуматься, а видео увидит полиция", - говорится в сообщении.