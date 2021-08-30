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На Харківщині сталося 185 пожеж

Рятувальники минулого тижня здійснили 338 виїздів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних подій.

В результаті пожежі загинула 1 людина і 1 травмована, з небезпечних зон на пожежах рятувальники евакуювали 35 осіб.

Піротехніки ДСНС знешкодили 82 боєприпасів часів Другої світової війни, серед яких 82 мінометних міни.

Наймасштабніший з пожеж був у с. Рогань,, Харківського району, там на відкритій території горіла трава, дерева на площі 8га.

До слова, на харківському ринку спалахнула пожежа.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі.

На комунальному ринку сталася пожежа. На місці події працюють пожежники.

Чорний густий дим було видно здалеку.

Один з очевидців заліз на дах торгового павільйону і спробував самостійно погасити осередки загоряння.

Пожежа повністю загашена, на щастя, жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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