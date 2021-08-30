На Харьковщине произошло 185 пожаров

Спасатели на прошлой неделе совершили 338 выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных событий.

В результате пожара погиб 1 человек и 1 травмирован, из опасных зон на пожарах спасатели эвакуировали 35 человек.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 82 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 82 минометных мины.

Самый масштабный из пожаров был в с. Рогань,, Харьковского района, там на открытой территории горела трава, деревья на площади 8га.

К слову, на харьковском рынке вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале.

На Коммунальном рынке произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные.

Черный густой дым был виден издалека.

Один из очевидцев залез на крышу торгового павильона и попытался самостоятельно погасить очаги возгорания.

Пожар полностью потушен, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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