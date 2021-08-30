У Харкові мотоцикліст збив двох людей

Так, на Московському проспекті в Харкові мотоцикліст збив двох людей, що виходять з трамвая.

За словами очевидців, НП сталася на трамвайній зупинці "Вулиця Нікітіна". Постраждали чоловік і жінка.

Інформацію про подію підтвердили в Управлінні патрульної поліції.

Подробиці ДТП повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

До слова, страшна аварія сталася на трасі Київ-Харків

Двоє пасажирів загинули, а водій і 8-річна дитина в лікарні.

Попередньо, 25 серпня, 32-річний водій автомобіля "Kia Cerato" допустив наїзд на відбійник.

В результаті аварії загинули двоє пасажирів: 44-річна жінка і 46-річний чоловік.

Водія та восьмирічного пасажира госпіталізували. Всі подробиці смертельної аварії з'ясовуються.

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