У Харкові мотоцикліст збив двох людей
Так, на Московському проспекті в Харкові мотоцикліст збив двох людей, що виходять з трамвая.
За словами очевидців, НП сталася на трамвайній зупинці "Вулиця Нікітіна". Постраждали чоловік і жінка.
Інформацію про подію підтвердили в Управлінні патрульної поліції.
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Подробиці ДТП повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
До слова, страшна аварія сталася на трасі Київ-Харків
Двоє пасажирів загинули, а водій і 8-річна дитина в лікарні.
Попередньо, 25 серпня, 32-річний водій автомобіля "Kia Cerato" допустив наїзд на відбійник.
В результаті аварії загинули двоє пасажирів: 44-річна жінка і 46-річний чоловік.
Водія та восьмирічного пасажира госпіталізували. Всі подробиці смертельної аварії з'ясовуються.
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